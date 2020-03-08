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راغب علامة يتألق في حفل بالجامعة البريطانية في مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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 أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً غنائياً بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس الجامعة البريطانية في مصر، وحضر الحفل خريجو 11 دفعة سابقة تفاعلوا بشكل كبير مع الأغاني التي قدمها السوبر ستار.

وغنى راغب علامة في الحفلة مجموعة من أغانيه الرائعة نذكر منها "مبهزرش، اللي باعنا، نسيني الدني، كان غيرك أشطر" وغيرها من الأغاني الرائعة.

وقبل انتهاء الحفل قامت إدارة الجامعة بتكريم راغب علامة ومنحته لقب أفضل فنان عربي.

الجدير بالذكر أن راغب علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجية بعنوان "كان غيرك أشطر" من ألحان طلال، وما زالت الأغنية تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.

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