"الطلاب في أمان".. تحركات مهمة من وزارة التعليم بشأن كورونا

"الطلاب في أمان".. شعار رفعته وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة، بعدما تزايدات حالة الإصابة بفيروس كورونا في مصر، متخذة عدة تحركات من أجل الحفاظ على الطلاب بالمدارس.





وفي الساعات الأخيرة، قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن عدد حلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على متن المركب السياحي في الأقصر، ارتفعت من 12 حالة تم الإعلان عنها أمس إلى 45.

وأضافت: أن عدد الأجانب المصابين ارتفع إلى 19، والباقي من المصريين، موضحة أن هناك 11 حالة تأكد سلبيتها بعد إعادة التحاليل، فيما يجري تحويل المصابين إلى مستشفى النجيلة بمطروح لعزلهم.



لا لتأجيل الدراسة بشأن إمكانية تأجيل الدراسة في الوقت الحالي، جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفيها لأي احتمالات تتعلق بتأجيل الدراسة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأنها تواصلت مع وزارة الصحة، وأكدت أن وضع المرض في مصر، رغم إعلان وجود حالات مصابة، مازال في آمنا، ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات استثنائية.

متر بين كل طالب وداخل الفصول إتخذت الوزارة عدة إجراءات، فأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية توصي بضرورة تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بين الطلاب.

تجهيز سيناريوهات ولم تقف الوزارة عند هذا الحد، بل جهزت سيناريوهات للأزمة حال طلب الحكومة منها إتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الفيروس بتعطيل الدراسة أو تأجيلها لمدة محددة.