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رحلة عودة طويلة للأهلي

الأحد 08/مارس/2020 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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تبدأ في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد رحلة عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا عقب مواجهة صن دوانز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتستقل بعثة الفريق الأحمر الطائرة من مطار جوهانسبرج في رحلة تستغرق نحو 8 ساعات حيث من المقرر أن تصل مطار القاهرة الدولي فجر غد الاثنين.

وكان الأهلي قد تعادل أمس أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق، ليتأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلاقي الأهلي نظيره الوداد المغربي في الدور نصف النهائي بعدما تأهل الأخير عقب تخطيه عقبة النجم الساحلي التونسي.

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