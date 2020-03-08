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تفاصيل سقوط شاب من أعلى هرم خفرع بالهرم.. والنيابة تحقق

الأحد 08/مارس/2020 - 11:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار شاب في عقده الثالث من العمر من أعلى هرم خفرع، فيما انتقلت لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة، أن شرطة السياحة والآثار، لاحظت صعود شاب في العقد الثالث من العمر للهرم الأوسط خفرع، وطلبوا منه النزول كونه أمرا مخالفا، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل، وتوقف عند ارتفاع 100 متر، من الهرم البالغ ارتفاعه قرابة 130 مترا.

تبين من التحقيقات، أن قوات الشرطة حاولت إقناع الشاب بالنزول من أعلى الهرم، ولكنه رفض وألقى نفسه في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى مصرعه وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي كان يحضر حفل في منطقة الأهرامات الأثرية، وتسلل إلى أعلى الهرم، لكونه يعاني من أزمة نفسية، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

تم إخطار غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، ونقل المتوفي لمستشفى الهرم، وأخطرت النيابة العامة لتتوالى التحقيقات.
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هرم خوفو بوابة الفجر الهرم النيابة العامة الفجر

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