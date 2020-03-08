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بالفيديو.. زحام شديد على وكر مخدرات في شارع شهير بالجيزة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:04 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالرحمن صلاح
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حصلت "الفجر"، على فيديو يوثق قيام شابين ببيع الأقراص المخدرة، في أحد الشوارع الشهيرة ببولاق الدكرور، اليوم الأحد، وسط حالة من الزحام عليهما، لعدد من الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا.

وتتبعت "الفجر"، مسيرة الشابين لعدة أيام، حتى توصلت إلى تواجدهما في نفس الشارع ونفس التوقيت كل يوم، بما يمثل بلاغًا للأجهزة الأمنية النشطة، التي نرجو منها سرعة التحرك لضبط هذا "الوكر".

وتتواصل جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، للقبض على مروجي المواد المُخدرة ومُتعاطيها، حفاظًا على الصحة العامة للمصريين، وضبط حالة الأمن والاستقرار في الشارع.
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الكلمات المفتاحية

وكر مخدرات الفجر أمن الجيزة

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