عاجل.. شوبير يدافع عن حسين الشحات: يحتاج لعملية جراحية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحاجة إلى عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير تصريحات إذاعية أنه لن يقسو على لاعب الأهلي بسبب إهداره لأكثر من فرصة محققة في مباراة الأمس أمام صن دوانز الجنوب إفريقي بعدما علم إليه حاجة اللاعب لعملية جراحية.

وأشار إلى أن النحس يطارد حسين الشحات بشكل كبير حيث أهدر فرصتين أمام المرمى بغرابة شديدة، لكنه لن يقسو على اللاعب بعدما علم بحاجته لإجراء عملية جراحية وشارك في المباريات رغم الإصابة.