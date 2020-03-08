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سعر الذهب اليوم الأحد 8-3-2020 في السوق المحلي

الأحد 08/مارس/2020 - 10:21 ص
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بوابة الفجر
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استقر سعر الذهب اليوم الأحد 8-3-2020 في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الصباحية  أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأحد 7-3-2020 استقرار، بعدما شهدت خسائر محدودة بقيمة 4 جنيهات في الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم
 
سجل سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 721 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 618 جنيهًا.
سجل سعر الجرام عيار 24 إلى 824 جنيهًا.
سجل سعر الجنيه الذهب 5768 جنيهًا.



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