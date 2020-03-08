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تصل إلى 30.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:01 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار منذ عدة أيام، فالشمس ساطعة، منوهة بأنه اعتبارًا من اليوم هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات لتسجل 27 درجة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة غدا، حيث ستسجل 30 درجة، مشددة على ضرورة عدم الانخداع في ارتفاع الحرارة، حيث أنه ارتفاع مؤقت.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى حيث ستجل الحرارة 22 درجة، موضحة أننا في نهاية فصل الشتاء، وهى فترة تقلبات جوية، ناصحة المواطنين عدم تخفيف ملابسهم حتى لا يصابوا بنزلات البرد.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس’ الارصاد

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