الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه وقع عقوبة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري أمام الزمالك الشهر الماضي.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية بأن النادي قام بتقديم التماس إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد العقوبة الموقعة عليه بإيقافه حتى نهاية الموسم.





وتابع مدير الكرة بأن إيقاف كهربا إفريقيا غير صحيح واللاعب متاح للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.





وأشار عبد الحفيظ إلى أن النادي الأهلي يرغب في معرفة نتيجة التظلم التي تقدم به ضد عقوبة كهربا والثنائي جونيور أجاي وياسر إبراهيم.







