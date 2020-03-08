Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. توجيهات مهمة لرئيس جامعة القاهرة بشأن كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:57 ص
Advertisements
الخشت
الخشت
أية حمروشي
Advertisements
الخشت: أصدرنا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مبكرًا 

تشكيل لجنة عليا ولجنة لإدارة الأزمة منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس

نقوم بحملات توعية وحملات للكشف الطبي على طلاب المدن الجامعية 

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة، واتخاذ كل الاحتياطات، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمواجهة الفيروس.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضي، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.

يشار إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مبكرًا إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة.

كما تم توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها.

وشكلت الجامعة، غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكافحه كورونا كورونا المرعب كورونا فيروس جامعة القاهرة

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

07:51 ص

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status