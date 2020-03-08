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عاجل.. توجيهات مهمة لرئيس جامعة القاهرة بشأن كورونا
الأحد 08/مارس/2020 - 10:57 ص
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أية حمروشي
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الخشت: أصدرنا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مبكرًا
تشكيل لجنة عليا ولجنة لإدارة الأزمة منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس
نقوم بحملات توعية وحملات للكشف الطبي على طلاب المدن الجامعية
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة، واتخاذ كل الاحتياطات، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمواجهة الفيروس.
كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.
وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضي، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.
يشار إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مبكرًا إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة.
كما تم توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها.
وشكلت الجامعة، غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.
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