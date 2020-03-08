عاجل.. توجيهات مهمة لرئيس جامعة القاهرة بشأن كورونا

الخشت: أصدرنا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مبكرًا

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة، واتخاذ كل الاحتياطات، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمواجهة الفيروس.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.





وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضي، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.



