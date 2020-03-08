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رئيس تحرير 'أخبار اليوم' يتفقد سير الانتخابات

الأحد 08/مارس/2020 - 10:54 ص
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خالد ميري رئيس تحرير أخبار اليوم
خالد ميري رئيس تحرير أخبار اليوم
ميسون أبو الحسن
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تفقد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، ووكيل نقابة الصحفيين، عملية التصويت والاقتراع، بانتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالمؤسسة.

وشهدت الانتخابات تعاونًا ملوحظًا بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الداخلية؛ حيث ينتشر أفراد الأمن والضباط لتأمين عملية الاقتراع.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات، بعد غلق باب التصويت مباشرة، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسة، بلغ في مؤسسة أخبار اليوم 4675 ناخب.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.
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