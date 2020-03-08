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بشرى سارة للأهلي في عودة رمضان صبحي
الأحد 08/مارس/2020 - 10:52 ص
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علي نبوي
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اقترب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وتعافى رمضان من الإصابة التي لحقت به بمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الفريق لنحو 3 أشهر تقريبًا.
ومن المنتظر أن ينتظم رمضان صبحي بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأحمر المقبلة استعدادًا لبطولة الدوري المصري.
والجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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