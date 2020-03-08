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ارتفاع عدد قتلى انهيار فندق حجر صحي بالصين إلى 10 أشخاص

الأحد 08/مارس/2020 - 10:52 ص
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انهيار فندق للحجر الصحي بالصين
انهيار فندق للحجر الصحي بالصين
وكالات
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أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى انهيار فندق كان يستخدم كمرفق للحجر الصحي من فيروس كورونا، بمدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان إلى 10 أشخاص.

 

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج 42 شخصًا من تحت الأنقاض، من بين 71 شخصا كانوا محاصرين في الفندق المنهار.

 

وأصدرت وزارة الطوارئ في الصين، بيانًا قالت فيه إن أربعة منهم لقوا مصرعهم، فيما أصيب خمسة منهم بإصابات ما بين حرجة أو خطيرة، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص آخرين تمكنوا من الفرار من الفندق أثناء الانهيار.

 

وقالت السلطات الصينية، إن الفندق تم تحويله إلى منشأة للحجر الصحي وسط تفشي فيروس كورونا للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى الفيروس المؤكدين.

 

وسجلت السلطات الصينية، في وقت سابق، 27 حالة وفاة و44 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

 

 

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