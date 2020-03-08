أول تعليق لـ نانسي عجرم على فوز محمد إسلام بلقب "ذا فويس كيدز"

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها برفقة محمد إسلام رميح الفائز بلقب "ذا فويس كيدز"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نانسي، خلال الصورة على المسرح وكانت مرتدية"فستانًا قصير بأكمام طويلة باللون الابيض وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وعلقت عجرم، على الصورة قائلة:"صباح الأبطال محمد إسلام رميح".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"صباح أحلى صوت وأحلى المواهب" وأضاف آخر"الف مبروك الفوز"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "يستاهل صوته روعه".



يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية "قلبي يا قلبي"، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".