تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، متأثرة بالإعلان عن اكتشاف حالات مصرية مصابة بفيروس كورونا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 12085 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1644 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 13769 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 4488 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل مستوى 1153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1249 نقطة.











