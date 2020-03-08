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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات الصباحية

الأحد 08/مارس/2020 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات البورصة  خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، متأثرة بالإعلان عن اكتشاف حالات مصرية مصابة بفيروس كورونا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 12085 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1644 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 13769 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 4488 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل مستوى 1153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1249 نقطة.

 

 
 

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