إقبال كبير على انتخابات أخبار اليوم ودار الهلال

تشهد مؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال، إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى لصباح اليوم، بانتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبدأ التصويت من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.





ومن المقرر أن يبدأ فرز الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات، بعد غلق باب التصويت مباشرة، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.





وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في مؤسسة أخبار اليوم 4675، وفي مؤسسة دار الهلال 750.





وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.



