Advertisements
Advertisements
Advertisements

إقبال كبير على انتخابات أخبار اليوم ودار الهلال

الأحد 08/مارس/2020 - 10:46 ص
Advertisements
جانب من التصويت
جانب من التصويت
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تشهد مؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال، إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى لصباح اليوم، بانتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبدأ التصويت من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات، بعد غلق باب التصويت مباشرة، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في مؤسسة أخبار اليوم 4675، وفي مؤسسة دار الهلال 750.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.

وأكدت أن عدد اللجان بمؤسسة دار الهلال يبلغ  1 لجنة للصحفيين، و1 لجنة للإداريين و1 لجنة للعمال.
Advertisements

أخبار تهمك

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من تعقيم اليد.. أخصائي صيدلة إكلينيكية يوجه نصيحة مهمة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

07:51 ص

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status