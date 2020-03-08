Advertisements
Advertisements
Advertisements

لوكوموتيف موسكو يخطط لشراء جواو ماريو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:42 ص
Advertisements
جواو ماريو
جواو ماريو
عبد القادر عرابي
Advertisements

تشير التقارير الواردة من روسيا، أن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي يرغب في الإحتفاظ بخدمات النجم الدولي البرتغالي جواو ماريو بصفة دائمة.

 

ويلعب ماريو نجم إنتر ميلان السابق على سبيل الإعارة مع الفريق الروسي لمدة موسم، منذ الصيف الماضي.

 

وبحسب شبكة "إنتر نيوز" الخاصة بالفريق الإيطالي، فإن نادي لوكوموتيف أبدى سعادته بمردود ماريو حتى الآن، ويرغب في تأمين خدماته بصفة دائمة.

 

وفي الوقت نفسه، أبدى النادي الروسي رغبته في تخفيض بند شراء عقد ماريو والذي يبلغ 18 مليون يورو.

 

وفتح نادي لوكوموتيف الباب نحو إعارة أخرى خلال الموسم القادم، في حال أصر إنتر ميلان على طلباته المادية.

 

يذكر أن ماريو انضم للإنتر في صيف عام 2016 قادماً من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 40 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات جدارته في إيطاليا، ليذهب في إعارة لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي ومن بعده لوكوموتيف موسكو الروسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لوكوموتيف موسكو جواو ماريو انتر ميلان الدوري الروسي

أخبار تهمك

تحذير من تعقيم اليد.. أخصائي صيدلة إكلينيكية يوجه نصيحة مهمة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 11 ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

منذ 18 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

توتنهام يحذر إنتر ميلان من مفاوضات روما مع ماريو

ولفرهامبتون يخاطب إنتر ميلان لضم "ماريو"

كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن قائمة البرتغال

ريال مدريد يخطط لضم نجم يوفنتوس

إنتر ميلان يخطط لضم صفقتين.. ونجم الفريق يصل روسيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

07:51 ص

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status