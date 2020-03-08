مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 10 آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم 11 سيارة بسبب الشبورة المائية في البحيرة.





البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام الكيلو 71 بدائرة المركز، على الفور انتقلت الأجهزة الأممية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.



