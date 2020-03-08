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مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 10:44 ص
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حادث تصادم
حادث تصادم
إسلام أمين
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لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 10 آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم 11 سيارة بسبب الشبورة المائية في البحيرة.

البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام الكيلو 71 بدائرة المركز، على الفور انتقلت الأجهزة الأممية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

بالفحص والمعاينة الأولية، تبين تصادم عدد 11 سيارة بالطريق المشار إليه بسبب الشبورة المائية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم لمستشفيات النوبارية المركزي وعلاج اليوم الواحد بوادي النطرون، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بالبحيرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

حادث تصادم النيابة العامة البحيرة أمن البحيرة

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