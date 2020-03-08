مفاجأة صادمة بشأن 65% من طلاب أولى ابتدائي

كشف الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن أن 65% من الملتحقين بالصف الأول الابتدائي هذا العام، سيلتحقون بوظائف غير الموجودة حاليا.





وأشار "محمود"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن سوق العمل في مصر يحتاج إلى إعادة ضبط، وأن احتياجات سوق العمل ليست متوفرة في خريجي الجامعات، مشددًا على أهمية ربط سوق العمل بمخرجات التعليم.





وأضاف أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة قد يصل إلى 6 ملايين، وأنه لم يعد هناك تعيينات في الجهاز الإداري للدولة إلا في تخصصات محدود جدا.



