أصيب باكتئاب وفقدان ذاكرة.. 11 معلومة لا تعرفها عن عبدالفتاح القصري

عبد الفتاح القصرى، فنان مصرى بدأ مشواره الفنى في بدايات القرن الماضى، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والعروض المسرحية، وفي ذكرى وفاته التى تحل اليوم 8 مارس، يستعرض "الفجر الفني" 11 معلومة لا تعرفها عن حياتها الفنية والشخصية منذ ولادته حتى وفاته.

11- ولد عبدالفتاح القصرى، فى 15 من إبريل عام 1905

10-درس القصرى بمدارس "الفرير"، الفرنسية ومدرسة "القديس يوسف".

9-كان والده ثريا يعمل بتجارة الذهب.

8-هدده أبيه بالحرمان من الميراث، ولكنة مضى فى طريق الفن مضحيا بنصيبه فى ميراث أبيه.

7-التحق بالتمثيل فى فرقة "عبد الرحمن رشدى" ثم فرقة "نجيب الريحانى" ثم فرقة "إسماعيل ياسين".

6-أصيب بالعمى المفاجأ وهو يؤدى دور فى مسرحيات إسماعيل ياسين إذا به يصرخ قائلا :"لا استطيع الرؤية".

5-تنكرت له زوجته أثر إصابته بالعمى وطلبت منة الطلاق،وجعلته يوقع على بيع كل ممتلكاته لها.

4-تزوجت طليقته من صبى كان القصرى يعطف عليه، معتبره ابنه الذى لم ينجبه.

3-أصيب بالاكتئاب وظل حزينا فى منزلة رافضا الحياة، فحدث له تصلب فى الشرايين أثر على مخه .

2-جاءت الشرطة لتأخذ أخر حبة أمان فى حياته وهدمت له البيت الذى كان يسكن فيه، فاضطر أن يقيم فى حجرة فقيرة تحت "بير" السلم فى"حى الشرابية".

1-أصيب بفقدان فى الذاكرة بسبب الفقر وجاءت نهايته فى مستشفى حكومى حيث لقى ربة فى 8 مارس 1964، ولم يحضر جنازته إلا 3 أفراد وأسرته والفنانة "نجوى سالم".