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أصيب باكتئاب وفقدان ذاكرة.. 11 معلومة لا تعرفها عن عبدالفتاح القصري

الأحد 08/مارس/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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عبد الفتاح القصرى، فنان مصرى بدأ مشواره الفنى في بدايات القرن الماضى، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والعروض المسرحية، وفي ذكرى وفاته التى تحل اليوم 8 مارس، يستعرض "الفجر الفني" 11 معلومة لا تعرفها عن حياتها الفنية والشخصية منذ ولادته حتى وفاته.

 

11- ولد عبدالفتاح القصرى، فى 15 من إبريل عام 1905

 

10-درس القصرى بمدارس "الفرير"، الفرنسية ومدرسة "القديس يوسف".

 

9-كان والده ثريا يعمل بتجارة الذهب.

 

8-هدده أبيه بالحرمان من الميراث، ولكنة مضى فى طريق الفن مضحيا بنصيبه فى ميراث أبيه.

 

7-التحق بالتمثيل فى فرقة "عبد الرحمن رشدى" ثم فرقة "نجيب الريحانى" ثم فرقة "إسماعيل ياسين".

 

6-أصيب بالعمى المفاجأ وهو يؤدى دور فى مسرحيات إسماعيل ياسين إذا به يصرخ قائلا :"لا استطيع الرؤية".

 

5-تنكرت له زوجته أثر إصابته بالعمى وطلبت منة الطلاق،وجعلته يوقع على بيع كل ممتلكاته لها.

 

4-تزوجت طليقته من صبى كان القصرى يعطف عليه، معتبره ابنه الذى لم ينجبه.

 

3-أصيب بالاكتئاب وظل حزينا فى منزلة رافضا الحياة، فحدث له تصلب فى الشرايين أثر على مخه .

 

2-جاءت الشرطة لتأخذ أخر حبة أمان فى حياته وهدمت له البيت الذى كان يسكن فيه، فاضطر أن يقيم فى حجرة فقيرة تحت "بير" السلم فى"حى الشرابية".

 

1-أصيب بفقدان فى الذاكرة بسبب الفقر وجاءت نهايته فى مستشفى حكومى حيث لقى ربة فى 8 مارس 1964، ولم يحضر جنازته إلا 3 أفراد وأسرته والفنانة "نجوى سالم".


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