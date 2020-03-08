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اليونان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:33 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي العدد داخل البلاد إلى 66 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة اليونانية، في بيان لها، إن معظم الحالات لأفراد من مجموعة زارت إسرائيل، وعادت هذه المجموعة إلى اليونان يوم 27 فبراير.

 

وكشفت الصحة اليونانية، أن أحد المسافرين رجل عمره 66 عامًا موجود حاليًا بالعناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة باتراس بمنطقة بيلوبونيز غرب اليونان، مضيفة أن معظم الحالات معزولة في منازلها، وإن 22 حالة في المستشفى وحالتهم مستقرة.

 

وكانت اليونان قد أعلنت أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 26 فبراير.

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فيروس كورونا اليونان أول اصابة 21 إصابة جديدة

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