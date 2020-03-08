"الصحة" تكشف آخر تطورات الحالة الحرجة للمصري المصاب بكورونا

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم إخلاء باخرة الأقصر النيلية من كافة الحالات الإيجابية، حتى لو كانت إيجابية وأصبحت سلبية، وجاري نقلهم الآن إلى مستشفى العزل، وباقي الأشخاص الذين كانوا على متن المركب سيخضعوا للحجر الصحي في المركب لمدة 14 يوم.



وعن حالة المصري المصاب بكورونا، كشفت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن حالة المواطن المصري المصاب بفيروس كورونا، وكان قادما من صربيا مرورا بفرنسا، حالته حرجة، وليس هناك تحسن كبير في وضعه.



وأضافت وزيرة الصحة، أنه يبلغ 44 عاما، موضحة أنه يخضع للعلاج في مستشفى العزل، وحالته غير مستقرة.

