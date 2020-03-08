محافظ الشرقية: أداء المرأة في العمل يتسم بالإخلاص الشديد

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يؤمن بدور المرأة في المجتمع، حيث أن أداء المرأة في العمل يتسم بالإخلاص الشديد، لافتا إلى أن المحافظة بها 43 قيادة نسائية في مجالات مختلفة.





وأشار "غراب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الرائدات الريفيات يقومون بدور رائع، والسيدات في المحافظة تثق بهم، معقبا: "الرائدة الريفية عاملة زي شيخ الحارة، وكنت مبهور بأدائها".





وأضاف، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدور نشط داخل المحافظة، لافتا إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعملون على توفير مشروعات للسيدات، فضلا توفير وزارة التضامن قروض لهم.



