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محافظ الشرقية: أداء المرأة في العمل يتسم بالإخلاص الشديد

الأحد 08/مارس/2020 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يؤمن بدور المرأة في المجتمع، حيث أن أداء المرأة في العمل يتسم بالإخلاص الشديد، لافتا إلى أن المحافظة بها 43 قيادة نسائية في مجالات مختلفة.

وأشار "غراب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الرائدات الريفيات يقومون بدور رائع، والسيدات في المحافظة تثق بهم، معقبا: "الرائدة الريفية عاملة زي شيخ الحارة، وكنت مبهور بأدائها".

وأضاف، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدور نشط داخل المحافظة، لافتا إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعملون على توفير مشروعات للسيدات، فضلا توفير وزارة التضامن قروض لهم.

وعن وضع الصرف الصحي بالمحافظة، أوضح: أن نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي قبل 2014 كانت حوالي 12%، بينما ستصل بحلول 2022 إلى 70%، لافتا إلى أن هناك 31 محطة معالجة مياه، و198 رافع، و8 محطات مياه شرب داخل المحافظة.
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