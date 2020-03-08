اليوم العالمي للمرأة.. رئيسة "نساء مصر": السيسي يدعم تمكين السيدات

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر، المرأة في جميع أنحاء العالم بعيدها السنوي.

وقالت إن المرأة استطاعت أن تحقق العديد من الانتصارات والإنجازات وسعيها المستمر لنيل حقوقها وخوضها لتجارب عديدة للوصول إلى الوضع الذي يستحق الإشادة وتقديم الشكر لها، ما أسفر عنه تخصيص يوما للاحتفال بها عرفانا بحجم التضحيات التي تقدمها المرأة رغم التحديات التي تواجهها والعقبات التي تعمل كثير من الدول على تذليلها وتمهيد الطريق لها.



