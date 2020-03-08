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اليوم العالمي للمرأة.. رئيسة "نساء مصر": السيسي يدعم تمكين السيدات

الأحد 08/مارس/2020 - 10:20 ص
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العبسي
العبسي
عبداللطيف هيبة
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هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر، المرأة في جميع أنحاء العالم بعيدها السنوي.

وقالت إن المرأة استطاعت أن تحقق العديد من الانتصارات والإنجازات وسعيها المستمر لنيل حقوقها وخوضها لتجارب عديدة للوصول إلى الوضع الذي يستحق الإشادة وتقديم الشكر لها، ما أسفر عنه تخصيص يوما للاحتفال بها عرفانا بحجم التضحيات التي تقدمها المرأة رغم التحديات التي تواجهها والعقبات التي تعمل كثير من الدول على تذليلها وتمهيد الطريق لها.

وأكدت في بيان اليوم الأحد، أن المرأة المصرية بصفة خاصة، حصلت على جميع حقوقها، وحققت مبدأ المساواة بينها وبين الرجل على المستويات كافة.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت دور المرأة وآمنت به، جراء العديد من المواقف الإنسانية الصلبة التي وقفت فيها المرأة دفاعا عن تراب هذا الوطن، فضلا عن العطاء المستمر الذي تحققه وتقدمه بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، فالمرأة المصرية في المقدمة تشارك وطنها في بناء حضارته ونهضته.

ونوهت بأن المرأة بشكل عام شريك أساسي وفاعل داخل أي مجتمع تنموي يؤمن بمشاركة جميع الفئات في التنمية، فلا مجال للنجاح والمنافسة داخل الأمم بدون مشاركة الجنسين، والعمل على إزالة الأعراف التي كانت تقف حائلا امام طموحاتها في الحصول على حقوقها واحترام مكانتها والدور الكبير الذي تؤديه.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهوده وتوجيهاته المستمرة للجميع بضرورة دعم المرأة والعمل على تذليل العقبات أمامها لتحقيق خطة تمكينها في المجالات كافة.
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