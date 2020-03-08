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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

الأحد 08/مارس/2020 - 10:48 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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‫استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام مضيفه ريال بيتيس في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأسباني "الليجا".‬

‫ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-‬

‫حراسة المرمى : كورتوا‬

‫خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي‬

‫خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي - مودريتش‬

‫خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة.‬
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ريال بيتيس برشلونة الدوري الاسباني

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