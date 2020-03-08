تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

‫استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام مضيفه ريال بيتيس في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأسباني "الليجا".‬



‫ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-‬



‫حراسة المرمى : كورتوا‬



‫خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي‬



‫خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي - مودريتش‬



‫خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة.‬