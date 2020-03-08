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مانشستر سيتي ينقض على مدافع إنتر ميلان

الأحد 08/مارس/2020 - 10:16 ص
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ميلان سكرينيار
ميلان سكرينيار
عبد القادر عرابي
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يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم خط دفاع فريق إنتر ميلان الإيطالي، هو أهم المطلوبين في ملعب الإتحاد لتدعيم الخط الخلفي.

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضاً قيمته 80 مليون يورو، لضم السلوفاكي الدولي صاحب الـ25 عاماً.

وعانى بيب جوارديولا الأمرين هذا الموسم في مركز قلب الدفاع، بسبب الإصابات التي ضربت النجم الفرنسي إيمريك لابورتي، وإنخفاض مستوى نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز، الأمر الذي أجبر بيب على إشراك ثنائي الوسط فيرناندينيو ورودي في هذا المركز.

وتشير التقارير إلى أن الثنائي ستونز وأوتاميندي في طريقهما للرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف المقبل، حيث سيضم الفريق صفقتين في مركز قلب الدفاع، ربما يكون اللاعب الثاني هو الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم فريق لايبزج.

يذكر أن سكرينيار انضم لإنتر ميلان منذ ثلاثة أعوام قادماً من سامبدوريا الأيطالي، وأصبح أحد أهم عناصر الفريق خلال السنوات الماضي.

ويعد اللاعب مراقباً من عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، واللذان يريدان تدعيم دفاعهما في السنوات القادمة.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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