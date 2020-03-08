زيدان يعلق على عرضي يوفنتوس ومنتخب فرنسا

رد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على ما أثير عن عرضي تدريب يوفنتوس الإيطالي أو منتخب فرنسا في الموسم المقبل.

وقال زيدان في المؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد وبيتيس "أنا موجود هنا فأنا هنا كل يوم وأنا سعيد بالتجربة التي أعيشها مع لاعبيّ ومع الجميع وأحقق أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه التجربة.. لم يتصل بي أحد ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع ودائما يُقال الكثير عني وعن اللاعبين".

كان زيدان قد خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.