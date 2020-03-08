الزراعة: لجان مرورية على 3.4 مليون فدان قمح لمواجهة التقلبات الجوية

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مساحة الأرض المنزرعة قمح تصل إلى 3.4 مليون فدان، بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضي.





وأشار "الشناوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن السنابل ظهرت في 85% من المساحة المزروعة قمح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة شكلت لجان للمرور على كل الأراضي المزروعة قمح لمتابعة نمو النبات، ورصد أي ظاهرة غير طبيعي بالمحصول، ومواجهة التقلبات الجوية.



