علامات تؤكد خيانة زوجك.. اكتشفيها

عندما يبتعد الزوج عن زوجته لفترات ويرغب في السفر كثيرا تبدأ في القل والشك يراودها نظرا لأنها ترى تصرفات غير منطقية على زوجها، ومن هنا نقدم لك علامات خيانة زوجك لكِ ففي حالة وجودها تعرفين أنه قد يكون على علاقة بامرأة آخرى.

إذا بدأ يسافر بشكل متكرر وغير مفهوم ويتعمد عدم اصطحابك معه، هنا يجب أن تبدئي في الشك في الأمر، أما إذا كانت طبيعة عمل زوجك تستدعي السفر بشكل مستمر فيعتبر ذلك أمراً طبيعياً ولا داعي لقلق.





إذا لاحظت أنه يرفض تماماً أن تلمسي هاتفه الخلوي، أو بريده الإلكتروني فذلك دائماً، يشير إلى أنه يخفي، الكثير من الأسرار، فالغموض وعدم الوضوح، هو بداية ظهور المشاكل الفعلية فانتبهي.





إذا بدأت تشعرين أن زوجك لديه أموال لا تعلمي عنها شيئاً، ويخفي عنك حالته المادية، إذاً فاحذري.





إذا لاحظت أنه بدأ في انتقادك بشكل كبير، وهناك تغير ملحوظ في العلاقة الزوجية، لم يعد ينجذب إليك، ويشرد دائماً وتشعرين أنه في مكان آخر ولا يمنحك أي اهتمام، فبالتأكيد هناك من ينشغل بها.