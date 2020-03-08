تداول 588 شاحنة و254 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 588 شاحنة و254 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي أمانة، والحرية، وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 174 شاحنة و35 سيارة.





وأضاف في بيان، أن السفينة بوسيدون إكسبريس تغادر وعلى متنها 107 شاحنات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 110 شاحنة وغادرت العبارة امانة وعلى متنها 18 شاحنة و16 سيارة.





وقال: إن ميناء نويبع، يستعد الميناء لاستقبال ثلاث سفن وهى برنسيسة، سينا، بريدج وعلى متنهم 37 شاحنة و2 سيارة وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 42 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج (وصول وسفر) وعلى متنهما 100 شاحنة و2 سيارة.



