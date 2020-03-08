Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة شخص حضر مؤتمرًا شارك فيه ترامب بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:45 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إصابة شخص حضر مؤتمرًا لكبرى الشخصيات السياسية المحافظة في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد.

 

وشارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير قرب واشنطن بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

 

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يعد "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" بين أكبر التجمّعات السنوية للسياسيين المحافظين.

 

وأجرى مستشفى في نيو جيرسي، فحصا للشخص وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية" لجهة إصابته بالفيروس، وفقًا لـ"اتحاد المحافظين الأمريكيين".

 

وأعلن اتحاد المحافظين الأمريكيين، عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي، مضيفًا أنهذا الحاضر (المصاب) لم يحتك بالرئيس أو نائب الرئيس ولم يحضر أي مناسبات في القاعة الرئيسية.

 

وقال رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين مات شلاب، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه تفاعل مع الشخص المصاب خلال المؤتمر.

 

 ويذكر أن شلاب صافح ترامب على المسرح في آخر أيام المؤتمر، رغم أن التسلسل الزمني للأحداث غير واضح.

 

وأما ترامب، فلدى سؤاله عن قلقه بشأن احتمال اقتراب الفيروس من البيت الأبيض، فرد قائلا "لست قلقا على الإطلاق". وأضاف أن حملاته الانتخابية للفوز بولاية ثانية ستتواصل بغض النظر عن تفشي الفيروس.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤتمر كورونا فيروس كورونا ترامب امريكا اصابة شخص

أخبار تهمك

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

حذر من تعقيم اليد.. أخصائي صيدلية يوجه نصيحة مهمة بشأن كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

اليوم.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر بسبب "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ترامب يهين صحفية ويشكك بقدراتها العقلية (فيديو)

ترامب يكثر من مغادرة البيت الأبيض بسبب أوباما

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

بعد تسجيل أول حالة وفاة.. ترامب يطمئن الأمريكيين بشأن كورونا

واشنطن: سنجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع

موقع عبري: إصابة شخصين بفيروس كورونا شاركا في مؤتمر "إيباك"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 ص

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

08:19 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

07:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status