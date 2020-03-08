إصابة شخص حضر مؤتمرًا شارك فيه ترامب بفيروس كورونا

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إصابة شخص حضر مؤتمرًا لكبرى الشخصيات السياسية المحافظة في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد.

وشارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير قرب واشنطن بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يعد "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" بين أكبر التجمّعات السنوية للسياسيين المحافظين.

وأجرى مستشفى في نيو جيرسي، فحصا للشخص وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية" لجهة إصابته بالفيروس، وفقًا لـ"اتحاد المحافظين الأمريكيين".

وأعلن اتحاد المحافظين الأمريكيين، عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي، مضيفًا أنهذا الحاضر (المصاب) لم يحتك بالرئيس أو نائب الرئيس ولم يحضر أي مناسبات في القاعة الرئيسية.

وقال رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين مات شلاب، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه تفاعل مع الشخص المصاب خلال المؤتمر.

ويذكر أن شلاب صافح ترامب على المسرح في آخر أيام المؤتمر، رغم أن التسلسل الزمني للأحداث غير واضح.

وأما ترامب، فلدى سؤاله عن قلقه بشأن احتمال اقتراب الفيروس من البيت الأبيض، فرد قائلا "لست قلقا على الإطلاق". وأضاف أن حملاته الانتخابية للفوز بولاية ثانية ستتواصل بغض النظر عن تفشي الفيروس.