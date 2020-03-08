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حسين الجسمي يوجه رسالة في اليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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هنأ الفنان حسين الجسمي، النساء في اليوم العالمي للمرأة بطريقة بسيطة، من خلال نشر صورة جديدة له مع امرأة عجوز، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسين، على الصورة قائلًا:"المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت ارتبط اسمها بالحنّية بالتربية والمستقبل ‏هي ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع وشريك فعّال في تحقيق الإنجازات في كل مجالات الحياة، نفخر بها".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الجسمي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"صح لسانك يا راقي الذوق" وأضاف آخر"مشكور ابو علي على التهنئة اللطيفة والله الوالده اللي ربت هل الشخص اللي انت عليه اليوم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فديت روحك الطيبة".

يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي، أغنية "لا تجامل"، الذي قدمها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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الكلمات المفتاحية

اليوم العالمي للمرأة 2020

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