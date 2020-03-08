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ميسي يتفوق على رونالدو ويستعيد الصدارة التاريخية

الأحد 08/مارس/2020 - 10:01 ص
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ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
وكالات
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صنع هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة في مرمى ريال سوسيداد إنجازًا جديدًا بمنح فريقه الفوز في الدوري الإسباني.

 

ورفت ميسي رصيده الإجمالي إلى 19 في صدارة هدافي الدوري الإسباني وهو ما أعاده إلى صدارة من نوع آخر، كان قد فقدها قبل 6 أسابيع، وتحديدا في 25 يناير الماضي حيث أصبحرصيده الإجمالي من الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى إلى 438 هدفًا.

 

وعاد ميسي للتفوق على غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 437 في بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي على الترتيب.

 

لكن ميسي، 32 عاما، يتفوق برقم آخر على رونالدو، يتمثل في تسجيله أهدافه الـ438 في 474 مباراة، بينما أحرز رونالدو، 35 عاما، أهدافه الـ437 في 540 مباراة حسبما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية.

 

 

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الكلمات المفتاحية

ميسي ليونيل ميسي رونالدو اخبار الرياضة

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