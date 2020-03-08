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مدافع الزمالك يقترب أكثر من منتخب مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 09:36 ص
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الونش
الونش
الفجر الرياضي
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دخل محمود حمدى الونش مدافع نادي الزمالك حسابات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تمهيدًا لضمه للقائمة التي تخوض مباراتين توجو المحدد لهما السادس والعشرون والتاسع والعشرون من مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

 

واقترب الونش من الانضمام لقائمة منتخب مصر مع زميله محمود علاء في ظل التألق الواضح لهما وقيادة الفريق لعبور موقعة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمود الونش الزمالك الاهلي

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