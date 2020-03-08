طريقة تحضير كرات اللحم بالكريمة والطماطم

المقادير

- مقادير الصوص :

كريمة : كوب

طماطم : 3 حبات (مقشرة ومبشورة)

البصل : 1 حبة (مبشور)

الثوم : فص (مهروس)

الزبدة : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الماء : ربع كوب

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : 250 غراماً

- بقسماط : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط والملح والفلفل والبهارات المشكلة والبيضة حتى تمتزج المكونات.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من الخليط.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وحمري كرات اللحم قليلاً، ثم ضعيها جانباً.

سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة وقلبي البصل والثوم لمدة 3 دقائق ثم أضيفي معجون الطماطم والطماطم المقشرة والملح والفلفل والماء واتركي المزيج حتى يغلي.

خففي النار واتركي المزيج حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي الكريمة وخففي النار قليلاً.

ضعي كرات اللحم المحمرة في طبق الفرن وصبي مزيج الصوص بالكريمة فوق اللحم بالطبق.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 15 دقيقة.

قدميها ساخنة إلى جانب الخضار أو الأرز حسب الرغبة.