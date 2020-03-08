د.حماد عبدالله يكتب: إستكمالاً لرؤيتى لزيادة الإنفاق والتشغيل !!





أمام إحتياجاتنا لزيادة الإنفاق والتشغيل يحب أن تعدل بعض مؤسساتنا من توجهاتها ومن تركيبتها العضوية في السوق أو في الأقتصاد في زمن الرغد والراحة والطمائنينة فهذا هو وقت الحرب الإقتصادية حرب مع أنفسنا ومع غيرنا من المنافسين من أجل إطالة زمن تصديهم أو قدرتهم علي تحمل الأثار المترتبة عن هذه الأزمة العالمية ومن تلك المؤسسات المطلوب تعديل وضعها هو الصندوق الإجتماعي للتنمية ولابد أن نراعي أخر كلمة في أسم الصندوق ( للتنمية ) وهو عكس مايتم العمل به أمس واليوم فى هذه المؤسسة حيث تحول إلي وسيط بين طالبي المعونة أو المساعدة الفنية والمالية من الصندوق وبين البنوك التجارية أي أن الصندوق يعمل " كسمسار" بين الطالب والمانح للقرض من أموال الصندوق أي أن الصندوق تخلي عن أنه هو القائم بدور المنمى تاركاً من يلجأ إلية لكي يبيع "هدومه" بعد أن يبيع مدخرات أهلة ضماناً لقروض البنوك من أموال الصندوق!!

وإن كان هذا مقبولا في زمن الرغد ، فاليوم نحن في إحتياج لدور الصندوق الحقيقي المنشأ من أجله يجب عودته لفلسفة إنشائه .