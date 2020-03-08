Advertisements
Advertisements
Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: إستكمالاً لرؤيتى لزيادة الإنفاق والتشغيل !!

الأحد 08/مارس/2020 - 09:29 ص
Advertisements
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
Advertisements

أمام إحتياجاتنا لزيادة الإنفاق والتشغيل يحب أن تعدل بعض  مؤسساتنا من توجهاتها ومن تركيبتها العضوية في السوق أو في الأقتصاد في زمن الرغد والراحة والطمائنينة فهذا هو وقت الحرب الإقتصادية حرب مع أنفسنا ومع غيرنا من المنافسين من أجل إطالة زمن تصديهم أو قدرتهم علي تحمل الأثار المترتبة عن هذه الأزمة العالمية ومن تلك المؤسسات المطلوب تعديل وضعها هو الصندوق الإجتماعي للتنمية ولابد أن نراعي أخر كلمة في أسم الصندوق ( للتنمية ) وهو عكس مايتم العمل به أمس واليوم فى هذه المؤسسة حيث تحول إلي وسيط بين طالبي المعونة أو المساعدة الفنية والمالية من الصندوق وبين البنوك التجارية أي أن الصندوق يعمل " كسمسار"  بين الطالب والمانح للقرض من أموال الصندوق أي أن الصندوق تخلي عن أنه هو القائم بدور المنمى تاركاً من يلجأ إلية لكي يبيع "هدومه" بعد أن يبيع مدخرات أهلة ضماناً لقروض البنوك من أموال الصندوق!!
وإن كان هذا مقبولا في زمن الرغد ، فاليوم نحن في إحتياج لدور الصندوق الحقيقي المنشأ من أجله يجب عودته لفلسفة إنشائه .
وهي أن لم تكن كما أتصور أنا فيمكن وضع هذا التصور الجديد و أقترح أن يقوم الصندوق مباشرة مع هؤلاء الطالبين لإنشاء صناعات أو وحدات أنتاجية صغيرة أو منتاهية الصغر بأن يكون الصندوق من خلال خلاياه شريكاً متضامناً مع هؤلاء الطالبين لهذه الخدمة أو هذه الوسيلة الإنتاجية خاصة ونحن أمام كم كبير جداً عائدين من الدول العربية سواء مهندسون أو مدرسون أوحرفيون أو حتي أطباء وصيادلة وغيرهم وعلي هذا فالمشروعات يجب أن تكون جاهزة ( بروتو تايب ) وفي أماكن محددة جغرافيا حسب إحتياجات كل محافظات مصر وأرجائها ولعل  الصندوق النائم في العسل سنوات طوال يعمل من خلال مكاتب مكيفة ونوافذ جامدة يجب أن يحرك روافده وموظفية ويستعين بالخبراء من الشباب في كل المحافظات لكي تكون هناك حالات جاهزة للدخول والمشاركة مع الطالبين  لمساعدة الصندوق الإجتماعي  للتنمية ولايمكن ابداً  أن نتجاهل بأن محافظة مثل الوادي الجديد 46.8% من أرض مصر نشاطها الأساسي الزراعة والصناعات الداجنة، والمراعي لا يوجد بها وحدات تجفيف أو تعبئة وتغليف ( الصناعات الزراعية ) لا يمكن أبداً أن أتخيل محافظة مثل أسوان بها أكبر مسطح ماء عزب في الشرق الأوسط ( بحيرة السد العالي ) لايوجد بها أساطيل صغيرة من "مركبين أو ثلاث مراكب" حديثة جداً للصيد والمجهزة بثلاجات وبالتالي سيارات نقل ( مبردة ) لنقل الأسماك طازجة من أسوان إلي بقية محافظات مصر لا أتخيل أن لدينا أكبر كم من تماسيح النيل في تلك البحيرة ولا يوجد لدينا وسيلة للصيد أو إستخراج الجلود المحترمة للصناعات الصغيرة من تلك الحيوانات البحرية هذا من بعض الأحلام أقدمها للمؤسسة المحترمة المسماة الصندوق الإجتماعي للتنمية !!   
   Hammad [email protected]
Advertisements

أخبار تهمك

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

حذر من تعقيم اليد.. أخصائي صيدلية يوجه نصيحة مهمة بشأن كورونا

منذ ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ ساعة و 22 دقيقة

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

اليوم.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 ص

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

08:19 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

07:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status