قرار مهم بشأن الباخرة النيلية موطن إصابات كورونا في الأقصر

قال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر: إنهم عزلوا باخرة الأقصر، فور تلقيهم إخطارًا بوجود حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا على متنها.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أنهم سحبوا عينات من 174 حالة، حيث وصلت نتيجة التحليل أمس، وأثبتت وجود 34 حالة إيجابية، و11 حالة سلبية، وتم نقلهم بطائرة حربية على مستشفى العزل.



