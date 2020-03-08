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نانسي تحصد اللقب.. السوري محمد إسلام بطل "ذا فويس كيدز"

الأحد 08/مارس/2020 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أسدل الستار على الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت، بتتويج المتسابق السوري محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم بتصويت الجمهور.

وشهدت الحلقة الختامية تنافس 6 متسابقين من الفرق الثلاثة، حيث اختار عاصي الحلاني محمد ابراهيم وآمنة دمق، فيما أكمل حماقي الحلقة الختامية بياسمين أسامة ومحمد واكضيض واستقرت نانسي عجرم على محمد إسلام رميح ويوسف حسن.

كما قدم المتسابقون ظهورهم الغنائي الأول، إلى أن حسم تصويت الجمهور الأمر في نصفه الأول، باختيار الثلاثي محمد إسلام رميح وياسمين أسامة ومحمد ابراهيم.

وبعد الظهور الثاني، جاءت لحظة الحسم التي صوت فيها الجمهور للمتسابق محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم ليتم تسميته فائزا بلقب الموسم الثالث من البرنامج.


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