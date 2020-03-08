مانشستر سيتي يتحدى يونايتد في ديربي رد الاعتبار

يستضيف ملعب أولد ترافورد لقاء القمة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى في جدول مسابقة الدورى الإنجليزي برصيد 57 نقطة خلف ليفربول المتصدر برصيد 79 نقطة بينما مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويسعى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لرد اعتباره أمام سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد عندما هزمه بنتيجة 2-1 في الدور الظأول.

وتواجه الفريقان في حقبة البريميير ليج 45 مرة حقق مانشستر يونايتد 22 انتصارا مقابل 15 فوزا للسيتي، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.