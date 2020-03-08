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وفاة روبي بفيروس الإنفلونزا الأسباني في "كيرة والجن"

الأحد 08/مارس/2020 - 09:26 ص
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روبي
روبي
هبة أحمد
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تشارك الفنانة روبي في فيلم "كيرة والجن"، وتجسد خلال أحداث العمل دور زوجة الفنان كريم عبد العزيز، وتتوفى في المشاهد الأولى بسبب إصابتها بفيروس الإنفلونزا الأسباني،فقد اجتاح وباء الإنفلونزا الإسبانية العالم عام 1918،وفي فترة وجيزة أوقع ضحايا بالملايين.

يُشار أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد،يشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري،و يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى خلال ثورة 1919.

وفي سياق آخر،تُشارك روبي حاليًا في فيلم "حلم سوسن"، والفيلم يشارك في بطولته أحمد فهمي، محمد ثروت،عمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن وتار،إخراج أحمد الجندي،إنتاج سينرجي.
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