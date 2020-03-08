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هل تجوز الرجعة إذا تم الطلاق عن طريق القضاء؟.. لجنة الفتوى تجيب

الأحد 08/مارس/2020 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
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ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف مفاداه "هل تجوز الرجعة إذا تم الطلاق عن طريق القضاء؟

وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أنه إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني ، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث.

وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه إذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.
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الكلمات المفتاحية

لجنة الفتوى بالازهر راي الافتاء حكم تلقضاء القضاء الطلاق

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