جوزيه مورينيو يفتح النار على نجم توتنهام

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير لاعب الوسط تانجاي ندومبلي، بعد استبداله بين الشوطين خلال التعادل (1-1) مع بيرنلي في البريميرليج، السبت الماضي.

ولم يترك اللاعب المنضم هذا الموسم من ليون في صفقة قياسية بلغت 54 مليون جنيه إسترليني بصمة كبيرة في أول 45 دقيقة مع السبيرز، حيث سيطر بيرنلي على وسط الملعب.

وخرج ندومبلي في الاستراحة، ضمن تغييرين للمدرب مورينيو مع محاولة توتنهام تعويض التأخر بهدف.

وجاءت مشاركة جيوفاني لوسيلسو ولوكاس مورا بدلا من ندومبلي ولاعب الوسط أوليفر سكيب البالغ عمره 19 عاما، لتساعد على تطور الأداء كثيرا ويخرج توتنهام بنقطة التعادل بعد ركلة جزاء من ديلي آلي.

وفي الوقت الذي أشاد فيه مورينيو بأداء توتنهام عقب الاستراحة فإنه وجه انتقادات للاعب ندومبلي.

وقال المدرب البرتغالي: "في الشوط الأول لم نكن نملك خط وسط فبكل تأكيد لا أتحدث عن سكيب لأنه شاب عمره 19 عاما وخاض ساعتين من اللعب في الأيام الأخيرة، أنا لا أنتقده على الإطلاق لكني لن أتهرب ويجب أن أقول إنه ندومبلي كان يملك الوقت الكافي للوصول إلى مستوى مختلف".

وأردف المدرب البرتغالي: "أعلم أن الدوري الإنجليزي صعب وبعض اللاعبين يحتاجون إلى فترة أطول للتأقلم في بطولة مختلفة، لكن لاعبا بإمكاناته يجب أن يقدم إلينا أكثر مما يفعل خاصة عند النظر إلى ما قدمه لوكاس ولوسيلسو وبعض اللاعبين الآخرين.. كنت أنتظر منه المزيد في الشوط الأول".

وأكد مورينيو أن اللاعب البالغ عمره 23 عاما سيواجه صعوبات للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

وزاد "يعاني الكثير من اللاعبين الرائعين في مواسمهم الأولى في دولة جديدة لأسباب مختلفة، هناك أمثلة عديدة على ذلك. إنه لاعب صاحب موهبة رائعة. عليه أن يعرف أنه يجب أن يتحسن كثيرا ويعرف أني لا أستطيع أن أمنحه الكثير من الفرص للعب لأن الفريق أكثر أهمية".