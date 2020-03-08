كليب شاكيرا "Me Gusta" يحقق أرقاما قياسية عبر اليوتيوب

حقق كليب "Me Gusta" للنجمة العالمية شاكيرا رقماً قياسياً بعد ساعات على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".

وتصدر الكليب المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً عبر "يوتيوب” في عدد كبير من بلدان العالم في أقل من 24 ساعة، حيث تخطى حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة.

وكانت شاكيرا قد ظهرت في الأيام الماضية بفيديو ترقص فيه مع ولديها "ميلان" و"ساشا" على إيقاع موسيقى أغنيتها "Me Gusta"، وحقق الفيديو رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن شاكيرا ارتبط بلاعب فريق برشلونة بيكيه في عام 2011، وأنجبت منه ولديها بعد قصة حب دامت 6 أعوام، وبعد إشاعات عن انفصالهما، تحدثت شاكيرا أنها ما زالت مرتبطة ببيكيه، وأنهما لم يتزوجا حتى الآن لأنها تفضل أن تكون صديقته المقربة، ولا تعامل كزوجة تقليدية.