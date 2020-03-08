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عمرو أديب: وضع مفاوضات سد النهضة غير جيد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية عن مفاوضات سد النهضة يعد هو البيان الأعنف الذي تصدره الدولة المصرية عن المفاوضات.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإعلام السوداني تحدث عن قوة علاقة السودان وأثيوبيا، ويعتبرون أن علاقتهم بأثيوبيا لا تقل قوة عن علاقتهم بمصر، فضلا على أنهم يرفعون شعار "السودان أولا".

وأضاف، أن العلاقات بين الدول لا تسير بهذه الطريقة، لافتا إلى أن وزير الخارجية سيبدأ جولة لدول الخليج والمشرق العربي لشرح موقف مصر من هذا الأمر، معتبرا أنه لم يعد أمام الإدارة المصرية في هذا الإتفاق أن تتعامل فيه بأي نوع من أنواع الدبلوماسية أو حسن النية.

وتابع: أن مصر تحاول استنفاذ كل الحلول، ولكن الطرفين المتواجدين في الإتفاق قرروا في نهاية الإتفاق أن السودان أولا، وأنهم سيملئون السد مهما كان الأمر، فالوضع غير جيد، معلقا: "طب ليه أنتم مقولتوش من الأول.. فجأة يأتي البعض ويرمي التراب على العلاقات المصرية السودانية.. لا أستطع قراءة ما يقال عن مصر في الإعلام السوداني، ولكن يمكن مهاجمة الشعب السوداني".
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