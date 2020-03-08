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إيطاليا تضع ملايين الأشخاص تحت الحجر الصحي بسبب "كورونا"

الأحد 08/مارس/2020 - 08:59 ص
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إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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فرضت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، حجر صحي على ملايين الأشخاص في شمالي البلاد، في أحدث خطوات احتواء فيروس "كورونا" المستجد.

                                           

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مرسوم إغلاق المدارس والملاهي الليلية والمتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد.

 

وقال  كونتي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن الحكومة ستفرض قيودًا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.        

 

وبحسب المرسوم، أشار رئيس الوزراء الإيطالي، إلى أنه يقتصر التنقل في هذه المنطقة على المتطلبات المهنية وحالات الطوارئ الصحية. كما تُحظر جميع الأحداث الثقافية أو الرياضية أو الدينية.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن إيطاليا باتت إحدى البؤر الرئيسية لفيروس "كورونا" في العالم خارج الصين، مع تسجيل 233 وفاة و5823 إصابة، حتى السبت.

 

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كورونا المستجد فيروس كورونا ايطاليا الحجر الصحي

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