مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 8 - 3 - 2020 أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الإفريقية "إياب دور الـ8"





بيراميدز ضد زاناكو، تقام المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.





نهضة بركان ضد المصري، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 7.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"





تشيلسي ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.





مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"





ريال بيتيس ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"





ميلان ضد جنوى، تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.





يوفنتوس ضد إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"





بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.



