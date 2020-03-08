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نجم برشلونة يدافع عن مساعد كيكي سيتين

الأحد 08/مارس/2020 - 08:54 ص
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بيكيه
بيكيه
الفجر الرياضي
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دافع جيرارد بيكيه عن سلوك مساعد مدرب برشلونة كيكي سيتيين، إيدر سارابيا، تجاه لاعبي الفريق خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وأكد أن اللاعبين يرون هذا الأمر طبيعياً، وعلى الرغم من اعتذاره عن انتقاداته إلا أنه صرح بأنه يجب أن تكون هناك بعض الحِدة والصرامة.

 

قال مدافع الفريق الكاتالوني: "عندما يكون الفريق في حالة ضعف تظهر مثل هذه الأشياء".

 

وأضاف: "قبل عدة أسابيع قالوا إن اللاعبين لم يقوموا بعمليات الإحماء قبل المباراة، ولم يكن ذلك بسبب ردود الأفعال السيئة، بل كانت عملية إحماء مختلفة بسبب تغيير المدرب".

 

وتابع: "من الطبيعي تماماً قيام مساعد المدرب بهذا الأمر خلال عملية الإحماء في ملعب سانتياغو برنابيو، ونحن اللاعبون علّقنا على هذا الأمر ونراه تصرفاً طبيعياً، وهو بالفعل قام بالاعتذار لنا في غرفة خلع الملابس".

 

وعلى جانب آخر، أبرز بيكيه أهمية فوز البرسا على ريال سوسييداد، وهو الانتصار الذي أعاده لصدارة "الليغا"، وذلك قبل مواجهة "الميرينغي" وريال بيتيس، اليوم الأحد.

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نادي برشلونة كيكي سيتين برشلونة اخبار الرياضة

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