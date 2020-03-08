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مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد 8-3-2020 في الدوري الإيطالي

الأحد 08/مارس/2020 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر، حيث يدخل فريق إنتر ميلان مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق إنتر ميلان في الفترة الماضية، نجح فريق إنتر ميلان في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق إنتر ميلان ستة أهداف في مرماه.

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

  • الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
  • الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
  • العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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