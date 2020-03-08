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وزير النقل عن كارتة طريق السويس: "الدولة هتجيب منين"
الأحد 08/مارس/2020 - 08:24 ص
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هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة إنشاء الشبكة القومية للطرق تصل إلى 175 مليار جنيه، معقبا: "الدولة هتجيب منين.. لازم مستخدم الطريق يدافع معانا بالرسوم اللي هيدفعها".
وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لن يكون هناك زحام على طريق السويس بسبب دفع رسوم الطريق، موضحا أن بوابة الطريق 12 حارة، مضيفا: "الناس بتدفع عشان بتمشي على الطريق ومحتاج صيانة".
وأضاف، أن متر الأسفلت تصل تكلفته إلى 500 جنيه، متابعا: "الدولة هتوفر التكلفة دي منين إلا إذا كل مواطن حد إيده في جيبه ودفع 5 أو 10 جنيهات"، منوها بأنهم وفروا آلية الاشتراك وسعره 900 جنيه سنويا، أي تكلفة اليوم 3 جنيهات.
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