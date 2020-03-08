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نصائح مهمة للحفاظ على السيارة في فصل الربيع

الأحد 08/مارس/2020 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
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قبل قدوم الربيع يسعى قائدي السيارات للحفاظ على السيارة أطول فترة ممكنة وتجنبا للأعطال، حيث تحتاج السيارة في هذه الفترة من العام إلى برنامج عناية لاستعادة رونقها ومظهرها الجذاب.

ومن هنا؛ ينصح خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني الراغبين في قيادة سياراتهم بأمان خلال هذا الوقت من العام، مراعاة فحص بعض أجزاء السيارة بشكل دقيق، لذا عليكم اتباع التالي قبل قدوم فصل الربيع:

ينصح فيليب ساندر من نادي السيارات بغسل السيارة من الأوساخ بواسطة جهاز التنظيف بالضغط العالي، وهذا يجعل من الممكن إزالة الأوساخ بشكل أفضل، والتي قد تضر بطلاء السيارة في محطات الغسل الآلي للسيارات.

وبوجه عام فإن أول غسل بعد فصل الشتاء يكون لها أهمية خاصة، كما يلزم أن يشمل قاع السيارة لإزالة الرمال والاتساخات الأخرى.

بعد التأكد من نظافة السيارة أوصي ساندر بإجراء فحص شامل لطلاء السيارة؛ حيث إن حصيات الطريق يمكن أن تضر الطلاء مع درجات الحرارة العالية.

ويمكن علاج أضرار الطلاء الصغيرة عن طريق قلم طلاء خاص، ومن الأفضل التوجه إلى المراكز الفنية المتخصصة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ترك أضرار الطلاء بدون إصلاح، وإلا فسيكون هناك خطر تكوّن الصدأ، بعدها ستكون عملية الإصلاح أغلى بكثير.

إذا كنت تستعين في الشتاء بالإطارات الشتوية فيجب تغيير بالأخرى الصيفية بعد فحصها وفحص عمق المداس بها، والذي لا يقل عن 1.6 ملم، كما يلزم فحص ضغط هواء الإطارات، وضبط نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات RDKS إذا كانت السيارة مجهزة به.

أثناء عملية تغيير العجلات تتاح فرصة جيدة لفحص المكابح، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين فحص أنابيب المكابح الموجودة أسفل السيارة، فهذه الحافظة قد يصيبها الأضرار من الحصيات الصغيرة، والتي قد يعمل الملح فيها على التآكل، وذلك فقا لما أوضحته آنيا سميتانين من نادي السيارات "أوروبا".

ويلزم فحص مستويات زيت المحرك وزيت المكابح، وسائل غسل الزجاج، وإعادة ملئه إذا لزم الأمر، مع ضرورة مراجعة حالة شحن البطارية.

يتم تنظيف المقصورة الداخلية من خلال إزالة جميع معدات القيادة الشتوية مثل كاشط الجليد وسلاسل الجليد وتنظيف الزجاج الأمامي من الداخل.
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